Alcaraz derruba surpresa italiana e chega às quartas de final do US Open

O número 1 do mundo Carlos Alcaraz confirmou o seu favoritismo nesta segunda ao derrotar o italiano Matteo Arnaldi por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4 em 1h59min. O duelo aconteceu na quadra central Arthur Ashe e, com o resultado, o espanhol avançou para as quartas de final do US Open.

Com um saque forçado e muita precisão nos golpes de fundo de quadra, ele superou a surpresa italiana (61º do ranking) sem grandes sustos. Alcaraz quebrou o serviço do seu adversário cinco vezes e impôs o seu ritmo para construir o importante triunfo.

O momento de maior equilíbrio aconteceu no terceiro set, quando o jogo estava empatado em quatro a quatro e Arnaldi teve a chance de fechar o game. Focado na partida, o espanhol se recuperou e definiu o confronto em 6 a 4.

O resultado confirma a boa fase do tenista. Esta foi a sua 40ª vitória em Grand Slams e a 11ª seguida em Nova Iorque. Embalado pela conquista de Wimbledon sobre Novak Djokovic, o jovem tenista busca o bicampeonato do torneio.

Com apenas 20 anos, Alcaraz chega pela terceira vez seguida às quartas de final da competição. O adversário do espanhol na próxima fase vai sair do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Jannik Sinner.