Chitãozinho e Xororó reagem à homenagem de Bruno Mars no The Town

Os cantores que vêm ao Brasil sempre ficam maravilhados com o público e com toda a animação deles. Por conta disso, muitos acabam preparando surpresas ou homenagens aos brasileiros - que ficam ainda mais felizes e não economizam no grito, nem na felicidade. Prova disso foi a apresentação de Bruno Mars no The Town.

O cantor se apresentou na noite do último domingo, dia 3, e decidiu preparar algumas surpresas para deixar os fãs ainda mais felizes e emocionados. Além de falar um pouquinho de português durante o começo de uma de suas canções, Bruno decidiu mostrar que é um pouquinho brasileiro.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, o dono do hit 24K Magic tocou Evidências, de Chitãozinho e Xororó, deixando todos muito eufóricos e animados. E é claro que a cena repercutiu nas redes sociais e chegou até a dupla sertaneja.

Através dos comentários do Instagram, os cantores deixaram um recado para Bruno Mars:

Ficou lindo demais!