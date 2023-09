Kanye West e esposa são proibidos de passearem de barco em Veneza após flagra de momento íntimo

Parece que os passeios de barco de Kanye West e Bianca Censori chegaram ao fim. Após viralizar na web algumas fotos e vídeos de um momento um tanto quanto íntimo do casal em uma dessas saídas por Veneza, na Itália, a empresa que os levou para dar uma volta declarou que eles foram banidos de fazerem passeios pela companhia.

Na famosa cena, o rapper está com o rosto coberto por um pano e com a bermuda abaixada, sentado no topo do navio. Enquanto isso, Bianca, sua esposa, está sentada abaixo dele, aparecendo joelhada em flagras feitos pelo público que passeava ao redor.

A Venezia Turismo Motoscafi, empresa que que alugou o barco ao casal, informou ao Daily Mail Australia que o rapper e sua companheira não serão mais bem-vindos a bordo de nenhum de seus navios. Além disso, a companhia afirmou que os funcionários presentes não estavam ciente do que estava acontecendo na parte de trás da locação por estarem atentos ao trânsito.

O motorista tinha que ficar atento ao trânsito e não viu essas obscenidades. Se isso tivesse acontecido, ele teria desembarcado imediatamente e denunciado os transgressores às autoridades. Senhor West e sua esposa certamente não serão mais bem-vindos a bordo dos barcos da nossa empresa, concluiu a empresa.