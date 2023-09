Após término de namoro, Mel Maia desabafa sobre ansiedade e insônia

Como você vem acompanhando, nem faz muito tempo que Mel Maia decidiu romper o relacionamento que mantinha com MC Daniel, e assim como qualquer pessoa, anda sofrendo um pouquinho com o término.

Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 4, Mel Maia decidiu comentar por meio das redes sociais que seus amigos estão sendo essenciais para diminuir a ansiedade que ela vem enfrentando nos últimos dias. Além disso, a atriz comentou também que anda tendo bastante insônia

Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia, eu fico rolando na cama para lá e pra cá, eu não consigo dormir, por mais que eu esteja muito cansada. Eu não consigo dormir, acho que isso é ansiedade", opinou a artista. "Quando eu estou com meus amigos, as pessoas que eu amo, a minha ansiedade parece que vai embora. Isso não é ruim! É muito importante você ter essa relação com seus amigos. Ainda mais para pessoas ansiosas, porque faz muito bem para a saúde mental. Não se sinta culpado ou culpada por estar vendo seus amigos, por se sentir bem perto deles. Às vezes eu acabo me sentindo culpada, me auto sabotando, achando que eu estou curtindo demais ou estou deixando os trabalhos, problemas, muito de lado. Como se eu não tivesse vida, porque as vezes paro para espairecer a cabeça e eu levo muito a sério. Mas eu não tenho que me sentir culpada, porque sou uma menina inteligente, eu trabalho, tenho família e eu dou o melhor para minha família.

E mesmo amando tudo o que faz em relação ao trabalho, Mel Maia afirmou que teve que abrir mão de muitas coisas por conta de seu lado profissional.

Eu sou nova, tenho 19 anos, por estar trabalhando, eu já abri mão de muitas festas, viagens, reuniões de família, batizado de prima, almoço. Então eu tenho total direito de fazer o que eu bem entender durante as minhas férias.