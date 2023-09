Irã diminui ritmo do seu enriquecimento de urânio, aponta relatório da ONU

O Irã abrandou o ritmo de enriquecimento de urânio para níveis quase adequados para armas, de acordo com um relatório do órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), visto pela Associated Press nesta segunda-feira. Isso pode ser um sinal de que Teerã está tentando aliviar as relações com os Estados Unidos, após anos de tensão entre os países.

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, em inglês) afirmou no seu relatório que o Irã possui 121,6 quilogramas (kg) de urânio enriquecido até 60%, ritmo mais lento desde 2021. Um relatório de maio estimou o estoque em pouco mais de 114 kg. O urânio enriquecido com 60% de pureza está apenas a um pequeno passo técnico dos níveis de 90% utilizados para armas.

No geral, o relatório da IAEA estimou o estoque total de urânio enriquecido do Irã em 3.795,50 kg. Isso representa uma queda em relação ao último relatório da IAEA, que estimou o estoque em 4.744,50 kg. As reservas teriam diminuído porque o Irã diluiu parte do seu urânio enriquecido.

O relatório confidencial surge num momento em que o Irã e os Estados Unidos negociam uma troca de prisioneiros e a liberação de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados na Coreia do Sul. Contudo, os inspetores internacionais também notaram novos desafios na tentativa de monitorar o programa do Irã, com o país negando vistos aos pesquisadores ou fornecimento de informações sobre origem de determinados materiais.