Selena Gomez viraliza ao ter reação inusitada em partida de futebol

Diversos famosos não escondem que têm diversos hobbies fora de seus trabalhos e do mundo da fama. Alguns deles não perdem a oportunidade de conferir de pertinho jogos de futebol que contam com atletas super conhecidos e não passam despercebidos pelos presentes e pelas câmeras. Prova disso é o jogo que rolou no último domingo, dia 3.

Isso porque Selena Gomez foi flagrada curtindo a partida do time de Lionel Messi junto da irmã mais nova, Gracie, Xolo Maridueña e o rapper Tyga. Mas, não foi a presença da cantora que deixou toda a web chocada.

Enquanto assistia ao jogo e aproveitava o momento com a família e amigos, a dona do hit Wolves acabou protagonizando um momento super engraçado. Ao ver que Messi perdeu a oportunidade de fazer um gol, Selena não conseguiu esconder seu choque de todos e acabou ficando que boca aberta.

É claro que essa reação acabou viralizando entre os internautas, já que muitos se identificaram com Selena. Por conta disso, eles não deixaram de fazer diversos comentários.

A Selena representa todos nós vendo a defesa do John McCarthy, disse o perfil oficial do campeonato de futebol.

É o efeito Messi!, comentou um internauta.