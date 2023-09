Procedimentos cirúrgicos realizados em Kayky Brito foram bem sucedidos, diz boletim médico

Segundo o Metrópoles, nesta segunda-feira, dia 4, foi divulgado um novo boletim médico atualizando o estado de saúde de Kayky Brito. A nota informa que dois procedimentos realizados no ator tiveram sucesso. De acordo com o comunicado assinado pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London, foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito. Entretanto, Kayky segue sedado, em ventilação mecânica e na UTI.

O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso, diz o comunicado.

Vale lembrar que o artista foi atropelado quando estava com amigos em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado, dia 2. Ao ser levado às pressas para o hospital, o ator foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.