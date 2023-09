Luxemburgo usa Data Fifa para dar 'respiro' ao elenco e deixar Corinthians ajustado

Ao invés de treinos intensos, dois dias de descanso para revitalizar o grupo. É dessa maneira que o Corinthians inicia a semana da Data Fifa, período em que o Campeonato Brasileiro fica paralisado em razão dos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026,para deixar o elenco mais equilibrado.

Pelo planejamento, os jogadores corintianos descansam segunda e terça em função da sequência desgastante que o clube enfrentou com compromissos pelo Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

"Vou dar dois dias e meio para os jogadores ficarem em casa. Ficaram muito tempo viajando, com concentração e uma série de coisas. Então, é melhor estar em casa para perturbar um pouco a família, as crianças", afirmou o treinador em tom bem humorado.

A cinco pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians vem de três empates no Nacional. Luxemburgo reconhece que uma estratégia diferente poderia ser utilizada, mas garante que a comissão técnica vai saber aproveitar o tempo no retorno dos jogadores para fazer ajustes na equipe.

"É ruim porque se estivesse todo mundo aqui, com certeza a gente prepararia melhor a equipe. Mas vamos trabalhar bem e recuperar principalmente a parte física dos jogadores, que é muito importante", comentou o treinador.

Esse tempo de descanso e trabalho intensivo tem um alvo direto a ser trabalhado: o meia Renato Augusto, principal nome do elenco, mas que vive às voltas com contusões. O jogador de 35 anos vem sofrendo com seguidas lesões e tem tido dificuldade para ter uma sequência na equipe principal. No clássico com o Palmeiras, ele acabou ficando de fora por uma decisão da comissão técnica.

"Chegou-se a uma decisão de que havia uma sobrecarga e o melhor seria preservar o jogador", disse o comandante sobre a ausência do atleta na partida de domingo, na Neo Química Arena.

Neste período de treinos, o Corinthians vai ficar desfalcado de dois nomes importantes. Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica, enquanto Matías Rojas vai defender o Paraguai nas duas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo.