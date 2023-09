Vacina contra raiva é aplicada na última semana do mês em Diadema

É no Jardim Inamar que, nos últimos dias de todo mês, há imunização antirrábica para cães e gatos de Diadema. Para acessar o serviço do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município não há necessidade de agendamento, mas horários específicos: de segunda a quarta-feira, sempre das 9h às 12h e das 13h às 16h, enquanto houver disponibilidade de doses.



A aplicação de vacinas somente entre 28 de agosto e 2 de setembro, foi de 592 imunizantes. Suspensa desde 2020, quando o Estado deu por controlada a situação epidemiológica (também em razão ao evitamento de contágio da pandemia de coronavírus), a campanha com vacinas antirrábicas agora segue como atividade de rotina: no novo período determinado pela CZZ local, gratuitamente e para cães e gatos com mais de quatro meses de idade, que não estejam prenhes, e de tutores residentes de Diadema.



A médica veterinária e coordenadora da UVZ, Nanci do Carmo, ressalta que a aplicação da vacina é uma atividade de rotina e não campanha: “a Unidade de Vigilância a Zoonoses do município disponibiliza a vacina antirrábica durante o ano inteiro, em datas pré-estabelecidas, de forma permanente na rotina do serviço, sem necessidade de agendamento. É importante que as pessoas levem seus animais para se vacinar, adotando cuidados para saúde do animal como um todo”.