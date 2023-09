Inteligência artificial e biometria garantem segurança na autenticação dos apostadores?

Os sites de apostas estão a evoluir constantemente. É por isso que trazem sempre opções novas de segurança, seja por meio de criptografia de ponta ou de biometria para autenticação. Recentemente, essa tendência de segurança ganhou uma nova e poderosa aliada: a inteligência artificial. Quer entender como? Continue a ler!

O que é a autenticação biométrica?

Antes de começarmos a explicar como é o que a IA faz para tornar as coisas mais seguras, é preciso esclarecer alguns detalhes. A primeira coisa que precisa saber sobre autenticação de ID biométrica é que existem muitos tipos diferentes. Eles podem ir desde a ponta do dedo ao rosto e até mesmo o reconhecimento do DNA. Cada um deles requer um padrão especial, que pode ser a sua digital, padrão facial e até código genético para desbloquear certas coisas.

Quando se trata de sites e aplicativos de casas de apostas, como Spincity, você pode escolher o ID biométrico com base na ponta do dedo, rosto e até voz. O que o apostador escolher se torna um modelo que deve ser correspondido toda vez que ele tentar fazer login na sua conta. Dessa forma, ela não poderá ser acessada por outras pessoas. Esse tipo de proteção é fundamental para o mundo de apostas. Afinal, este se trata de um ramo de grande movimentação. Ao utilizar a biometria, os apostadores conseguem tornar a sua conta mais segura. Ela dificulta que os seus ganhos sejam roubados por terceiros, como hackers, ou através de phishing.

A autenticação por biometria é mais segura que senha

Atualmente, quase, se não todos os dispositivos móveis suportam autenticação biométrica, seja com impressão digital ou Face ID. E para as casas de apostas, essa forma de autenticação por meio de seu próprio dispositivo móvel torna o uso de senha desnecessário. Ao mesmo tempo, também torna mais difícil para os ladrões se apossarem da sua conta. Afinal, os traços biométricos são inerentes a um indivíduo. E, na maioria das vezes, não podem ser facilmente esquecidos, perdidos ou roubados.

A biometria fornece um nível mais alto de segurança e conveniência. Não é preciso lembrar ou carregar nenhum token, ou senha adicional. Já, para as casas de apostas em si, utilizar a biometria é uma ótima forma de prova. Com o uso dela, os apostadores podem ou não comprovar que tiveram envolvimento com certos eventos. Por exemplo, se usarem a senha ao invés de autorização biométrica e forem acusados de quebrar alguma das regras do site. Os apostadores inocentes podem comprovar que não foram os responsáveis.

Como a inteligência artificial funciona para biometria?

Nas casas de apostas, a tecnologia biométrica usará as características únicas da determinada impressão digital ou da identificação facial. Com a inteligência artificial, ela transformará essas informações em códigos ou os tornará mais complexos e fáceis de entender pelo sistema. Além disso, pode usar o ritmo de digitação, a voz e outras características da pessoa para auxiliar no reconhecimento.

Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, ela pode identificar e eliminar falsos positivos de conjuntos de dados biométricos. Por exemplo, se alguém se parece muito com o apostador, pode conseguir desbloquear o telefone com a biometria normal. No entanto, com a biometria alimentada por IA, eles não conseguirão. Além disso, os sistemas de reconhecimento facial que usam IA são mais eficazes. Eles podem distinguir melhor entre rostos reais e tentativas de enganar o sistema com fotos ou máscaras.

Por sua vez, as identificações de voz e digital são treinadas para evitar as identificações parciais. Com o algoritmo treinado, se torna possível impedir que softwares que forjam digitais e gravações de voz possam ser usadas para desbloquear a sua conta. Dessa forma, a IA pode proteger os seus dados e, principalmente, seu dinheiro contra possíveis violações e acessos não autorizados.

A inteligência artificial e biometria tornam as apostas mais seguras

O sistema de biometria nos sites de apostas é usado para garantir que apenas os apostadores possam usar as suas contas. Ele utiliza os mesmos indicadores que estão salvos no aparelho móvel do apostador, o que quer dizer que não é preciso salvar online ou dar seus dados a terceiros. Para muitos, essa é a vantagem principal. No entanto, ao usar a inteligência artificial, a biometria pode se tornar ainda mais segura. Ela permite verificar com precisão a identidade dos indivíduos com base nos seus traços fisiológicos e comportamentais. Ao identificar gravações ou uso de softwares que forjam dados biométricos, a IA tornará o setor de apostas mais seguro.

E não são só as casas de apostas que precisam de biometria baseada em IA para oferecer protocolos de autenticação seguros e fáceis de usar. O desenvolvimento contínuo da IA pode levar a sistemas biométricos ainda mais sofisticados e robustos em todos os setores, do bancário ao educacional. Com suas atualizações constantes e aprendizado de máquina, aprimorarão a segurança e a privacidade de indivíduos e organizações.