João Guilherme presta solidariedade a Victor Meyniel após ator sofrer agressão

No último final de semana, o ator Victor Meyniel foi vítima de agressão. O vídeo do momento circulou na web e muitos internautas se mostraram indignados com a situação. Além deles, alguns famosos também se posicionaram, como foi o caso de João Guilherme.

O filho de Leonardo compartilhou sua opinião e prestou apoio a Meyniel por meio do Twitter:

Muito triste o que aconteceu com Victor Meyniel. Um menino carismático e querido com todos sendo atacado daquela forma por puro preconceito é de embrulhar o estômago, de dar sangue nos olhos. A covardia de quem consente espanta. Desejo melhoras e que a justiça seja feita.

Victor falou sobre o caso pela primeira vez para a TV Globo e deu mais detalhes de como a agressão começou. Segundo o influenciador, ele conheceu Yuri de Moura Alexandre em uma balada e os dois decidiram ir para a casa do rapaz. Mas quando uma amiga do estudante de medicina chegou ele começou a tratar o famoso mal:

- Parece que virou uma chave, me botou para fora, me empurrou. E aí nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei para ficar no sofá, eu estava no chão, ele me empurrou, foi e tacou o sapato [em mim].

Antes de sair completamente do prédio de Yuri, Meyniel falou com o estudante e disse ter perguntado qual era o problema, para ele estar o expulsando daquela forma.

- Na mesma hora que eu estava descendo, ele desceu. E aí eu comecei a ficar chateado com a situação, não entendi o porquê desse alvoroço todo, e falei: A gente estava ficando, pelo amor de Deus, qual o problema de a gente estar se beijando?

Victor fez essa pergunta na portaria do prédio e em seguida já começou a ser agredido por Yuri.

- Eu lembro só do acesso de raiva dele, ele me pegar, me colocar no chão e me dar socos e mais socos. Eu pedi para ele parar e ele não parava. E o porteiro estava vendo tudo.

Segundo a delegada do caso, o porteiro que não ajudou Victor vai ser indiciado por omissão de socorro. Já Yuri foi preso em flagrante após voltar ao prédio, depois de ter ido a academia. De acordo com nota enviada para a Fábia Oliveira, a equipe do influenciador já está entrando com o processo na Justiça.

Estamos adotando todas as medidas judiciais cabíveis na esfera cível e criminal. Esse crime bárbaro não passará impune. É tudo absurdo, a brutalidade do criminoso e a omissão do porteiro.