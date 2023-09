Aos 87 anos de idade, Woody Allen reflete sobre futuro profissional: - Não sei se tenho a mesma disposição

Aos 87 anos de idade, Woody Allen esteve no Festival de Cinema de Veneza para a estreia mundial de Coup de Chance e concedeu uma entrevista à Variety em que refletiu sobre o futuro de sua carreira profissional. O renomado cineasta afirmou ao veículo que um novo filme significa correr para garantir apoio e ter a dor de cabeça de arrecadar dinheiro. Além disso, ele já não tem certeza se ainda pretende continuar realizando esse tipo de trabalho.

- Tenho tantas ideias para filmes que ficaria tentado a fazê-lo, se fosse fácil de financiar. Mas, além disso, não sei se tenho a mesma disposição para sair e gastar muito tempo arrecadando dinheiro.

Ao ser questionado se tem planos de fazer mais um filme na França, Woody foi sincero na resposta e ainda elencou diversos motivos pelos quais produzir um longa-metragem seria muito difícil. Uma das questões que incomoda o artista é que as obras ficam pouco tempo nos cinemas e vão para o streaming.

- Eu estava pensando que este é meu 50º filme e tenho que decidir se quero fazer mais filmes. Há duas coisas em que pensei. Uma delas é que é sempre uma grande dor de cabeça arrecadar dinheiro para um filme. E eu quero passar por isso? Fazer o filme é uma coisa, mas arrecadar dinheiro para isso, você sabe, é tedioso e nada glamoroso. E agora, se alguém sair das sombras e disser: Vou te dar dinheiro para fazer seu filme, isso seria um fator influente na realização de outro filme. E a outra coisa é para onde os filmes foram. Não gosto da ideia ? e não conheço nenhum diretor que goste ? de fazer um filme e depois de duas semanas ele estar na televisão ou no streaming. Este não é um ponto cultural elevado. Houve muitos filmes maravilhosos feitos no passado, e você não vê muitos filmes maravilhosos feitos agora. Quando eu queria ir ao cinema, havia três ou quatro filmes que eu estava morrendo de vontade de ver. Toda semana havia um filme de Truffaut e Fellini e Ingmar Bergman e Kurosawa. Agora, para começar, muito poucos filmes europeus estão em exibição nos Estados Unidos. Acho que não estamos em um lugar maravilhoso culturalmente, e certamente não no cinema.

No entanto, ele já tem uma ideia de como seria seu próximo filme caso decida fazer um:

- Meu palpite é que se eu fizesse outro filme, acho que a ideia básica que tenho é em Nova York, e eu faria isso lá.

E ainda se animou com a possibilidade de um dia fazer outro trabalho com Cate Blanchett.

- Eu ficaria emocionado em fazer outro filme com Cate Blanchett. Acho que ela se divertiu muito trabalhando em Blue Jasmine e ela é obviamente uma de nossas grandes atrizes. E eu, sim, ficaria emocionado se tivesse uma ideia de que ela serviria. Eu certamente iria direto até ela e a convidaria para fazer isso. E o mesmo acontece com Blue Jasmine, se ela gostou do filme e do papel, acho que ela ficaria feliz em fazê-lo.