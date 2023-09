Mesmo com Parkinson, Ozzy Osbourne continua fazendo aulas de canto: - Vivendo sua vida

Ozzy Osbourne é conhecido por muitos como um astro do rock por ser integrante da banda Black Sabbath. Com muitos anos de carreira, o cantor aproveitou muito a vida e coleciona diversas aventuras e shows. Entretanto, a idade chega para todos, e alguns problemas relacionados à ela podem se desenvolver, como o Parkinson.

O artista de 74 anos de idade foi diagnosticado com a doença em 2003, mas só revelou aos fãs em 2020. Junto do Parkinson, Ozzy também teve um acidente quase fatal em um quadriciclo, também em 2003, e uma queda em casa em 2019. Por conta disso, ele precisou passar por uma cirurgia na coluna, o que o debilitou ainda mais.

Entretanto, parece que, mesmo assim, Osbourne ainda continua ativo e com muito amor pela música. Em uma conversa com o Daily Mail, Sharon Osbourne, esposa do cantor, e Kelly, uma das filhas do astro, revelaram que Ozzy ainda vive sua vida como quer.

- Ele tem Parkinson e uma terrível cirurgia na coluna e ainda se levanta todos os dias, e ainda faz música, e ainda faz aulas de canto. [...] Sabe, ele está vivendo sua vida.

Kelly ainda contou que a personalidade do pai continua a mesma. Segundo ela, o ex-integrante do Black Sabbath anda acordando cedo para assistir audiências judiciais dos julgamentos de OVNIs.

- Ele está realmente em uma situação alienígena agora. Esta manhã, desci para pegar uma mamadeira para o bebê porque estava hospedado com meus pais nas últimas semanas e o encontrei assistindo ao vivo às audiências judiciais dos julgamentos de OVNIs. São seis horas da manhã!

Por fim, a filha de Ozzy comentou que, por estar passando um tempo na casa dos pais, a relação de seu filho e de Ozzy anda muito próxima:

- Ele realmente faz meu pai feliz.

Que fofura!