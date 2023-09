Giovanna Ewbank exibe resultado de rinoplastia pela primeira vez

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Giovanna Ewbank chamou a atenção da web depois de revelar que passou por uma cirurgia no nariz. Conforme havia compartilhado através de um vídeo em seu canal no YouTube, o procedimento não foi por pura estética e sim para consertar um desvio de septo e retirar a carne esponjosa da região.

Apesar de estar pensando em sua saúde, a esposa de Bruno Gagliasso também aproveitou para mudar o formato da pontinha do nariz. E no último domingo, dia 3, a influenciadora apareceu publicamente pela primeira vez após o procedimento e exibiu o resultado da rinoplastia.

Giovanna e Bruno Gagliasso foram curtir o segundo dia do The Town! Usando uma calça preta com uma blusa azul mais do que fashion, a apresentadora chegou ao festival no fim da tarde para curtir grandes shows como Leon Bridges e Bruno Mars.