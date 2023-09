Príncipe Harry e David Beckham aparecem sem esposas em jogo de Lionel Messi

No último domingo, dia 4, o Los Angeles Football Club perdeu uma partida contra o Inter de Miami, time pelo qual Lionel Messi atua. Diversas celebridades estavam presentes no estádio localizado em Los Angeles para assistir ao jogo e foram capturados pelas câmeras. Dentre elas, estavam Príncipe Harry e David Backham, que levantaram teorias ao aparecerem sem as esposas.

Segundo informações do Daily Mail, Meghan Markle e Victoria Beckham supostamente podem ter optado permanecer em casa para evitar desentendimentos estranhos, após meses de especulação de que as duas teriam brigado. O duque e a duquesa de Sussex já teriam acusado os Beckham de vazar histórias sobre eles para a imprensa. O biógrafo real Tom Bower acredita que a esposa de Harry teria ficado feliz amizade do jogador de futebol com o príncipe William.

Um momento desconfortável teria acontecido durante a partida de futebol quando o filho do Rei Charles III foi aplaudido pela multidão do saguão do hotel em que estava hospedado enquanto passava reto por Brooklyn Beckham e Nicola Peltz escoltado por guarda-costas até sua suíte VIP - que teria custado de cerca de 44 mil reais por noite.

Além do duque, também estavam presentes para assistir a partida Selena Gomez, Xolo Maridueña, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell e Owen Wilson. Isso que é um grupo seleto de celebridades, não é mesmo?