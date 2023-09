Depois do The Town, Viih Tube faz reflexão: Prefiro ser mãe caseira

Viih Tube foi curtiu o The Town ao lado do maridão - Eliezer - no último domingo, dia 3. Mas, já de madrugada, o corpo pediu arrego. Através das redes sociais, a influenciadora contou que estava super cansada e que se arrependeu da noitada.

Mãe de Lua Di Felice, de quatro meses de vida, Viih ainda está no processo de fazer coisas sem a pequena. O casal quase nunca aparece em eventos ou curtindo programas sem a filha, e tem ficado mais tempo com a família.

Nos Stories, Viih escreveu:

Quem teve essa ideia de sair? Estou podre. Ah não, prefiro ser uma mãe caseira, não dá.

A gente te entende, Viih!