Ambiente Legal: podcast aborda direitos digitais na internet

Se você tem interesse em direito digital ou quer se manter bem informado sobre assuntos relacionados ao tema, precisa conhecer o Ambiente Legal, novo podcast do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). O programa foi apresentado durante o 14º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e pelo NIC.br.

O nome Ambiente Legal faz alusão a um dos princípios do Decálogo do CGI.br para a governança e uso da internet, que inspirou o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014): “O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da Internet como espaço de colaboração”.

“Na primeira temporada, exploramos diferentes perspectivas sobre a proteção à privacidade e aos dados pessoais, mas o podcast não estará restrito a esse assunto”, explica Raquel Gatto, gerente da Assessoria Jurídica do NIC.br.

“Produziremos conteúdo variado sobre direitos digitais vinculados às discussões em voga na sociedade, fortalecendo a cultura de construir um espaço de diálogo para que medidas legais e regulatórias sejam proporcionais e adequadas, mitigando os riscos e amplificando os benefícios do uso da internet”, completa.

Comandada por Karen Borges, coordenadora geral da Assessoria Jurídica, e Ramon Costa, advogado especialista em Conformidade e Proteção de Dados, a primeira temporada do podcast tem no episódio de estreia os convidados Winston Oyadomari (Cetic.br|NIC.br) e Camila Leite Contri (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec), que abordam perspectivas da sociedade brasileira em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais.

O público-alvo é formado por estudantes, advogados, e pesquisadores da área do Direito.

“Mas também queremos alcançar todos aqueles interessados em conhecer mais sobre direitos digitais e sua relação com as tecnologias emergentes. Pretendemos oferecer debates de qualidade e contribuir com a difusão de conhecimento”, complementa Gatto.

Com episódios mensais de 45 a 60 minutos, lançados sempre na primeira segunda-feira do mês, o Ambiente Legal estará disponível em algumas das principais plataformas de streaming de áudio, como o Spotify, Deezer e Google Podcast. Também é possível sintonizá-lo em aqui.

Outras iniciativas

Além do Ambiente Legal, o NIC.br possui outros podcasts: o “Camada 8”, produzido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações (Ceptro.br), e o CewebCast, do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br). O primeiro fala sobre infraestrutura de internet, redes e tecnologia, tendo como público profissionais e estudantes da área. Já o CewebCast aborda temas de importância da Web, tendências e desafios desse universo. Conheça todos os podcasts aqui.

Seminário

A 14ª edição do Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, principal espaço de discussão sobre o tema no país, foi realizada na semana passada (até 17/8). Realizado no espaço Amcham Brasil, na Zona Sul da capital paulista, o evento reúniu especialistas de renome do Brasil e do exterior – e pôde ser acompanhado ao vivo pelo canal do NIC.br no YouTube.