Desfile de corgis marca inicio das homenagens ao primeiro ano da morte da rainha Elizabeth II

A troca da guarda no Palácio de Buckingham pode atrair turistas de todos os lugares, mas no domingo, 3, os visitantes foram brindados com um tipo diferente de espetáculo: um desfile de corgis vestidos com coroas, tiaras e trajes reais .

Cerca de 20 fãs e seus corgis de estimação se reuniram para passear do lado de fora do palácio, no centro de Londres, para lembrar a Rainha Elizabeth II, um ano após sua morte.

Os Corgis foram os companheiros constantes da falecida rainha desde que ela era criança, e Elizabeth teve cerca de 30 ao longo de sua vida. Os cachorros que a monarca teve descenderam de Susan, uma corgi que foi dada à rainha em seu aniversário de 18 anos.

Marcha anual

Agatha Crerer-Gilbert, que organizou o evento de domingo, disse que gostaria que a marcha acontecesse todos os anos em memória de Elizabeth. "Não consigo ver melhor maneira de lembrá-la do que através de seus corgis, através da raça que ela amou e valorizou ao longo de sua vida", disse ela.

"Sabe, ainda não consigo me acostumar com o fato de que ela não está fisicamente perto de nós, mas está olhando para nós. Olha, o sol está brilhando, pensei que hoje iria brilhar para nós", acrescentou.

Aleksandr Barmin, dono de um corgi chamado Cinnamon afirmou que o desfile foi uma homenagem importante para Elizabeth II. Ele já levou o seu cão para participar de eventos anteriores relacionados à realeza.

"É um sentimento muito difícil, para ser honesto... é muito triste que não tenhamos mais (a rainha) entre nós", disse ele. "Mas ainda assim, Sua Majestade a Rainha ainda está em nossos corações."

O dia 8 de setembro será o primeiro aniversário da morte da rainha, que faleceu no castelo Balmoral, na Escócia. Ela foi rainha por 70 anos e foi a soberana que reinou por mais tempo no Reino Unido.