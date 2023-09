Ex-vocalista do Smash Mouth morre aos 56 anos de idade

Grande perda no mundo da música. Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth, morreu aos 56 anos de idade. A informação foi confirmada pelo empresário do grupo, Robert Hayes, que foi fundado pelo próprio cantor em 1994.

Harwell se aposentou em 2021, depois de enfrentar problemas físicos e mentais. O cantor sofria com insuficiência hepática em estágio terminal, por isso já estava recebendo cuidados paliativos em casa. Ele morreu cercado de sua família.

O vocalista estava com insuficiência hepática em estágio terminal e recebia cuidados paliativos em casa.

O legado de Steve viverá através da música. Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy, dizia o comunicado escrito por Hayes.

Descanse em paz!