Decisões do BCE não têm lucro ou prejuízo de bancos como foco primário, diz dirigente

Integrante do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou nesta segunda-feira, 4, que as decisões da instituição não tem o lucro ou o prejuízo dos bancos comerciais como "foco primário". O mandato do BCE é a estabilidade de preços, "não deixar os bancos felizes", comentou.

Também presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Nagel falou durante painel no qual era discutido um trabalho de Paul De Grauwe, acadêmico da London School of Economics (LSE), intitulado "The Role Of Central Bank Reserves In Monetary Policy".

Nagel foi questionado se o BCE não deveria fazer algo para ajustar o fato de que sua política monetária potencializa excesso de bancos comerciais.

Ele lembrou que houve um corte nos juros sobre reservas recentemente adotado pelo BCE, e acrescentou que isso era necessário por questões de política monetária.

Ao mesmo tempo, Nagel enfatizou a importância da flexibilidade dos bancos centrais, para responder de modo adequado a cada contexto.