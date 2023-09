Brasil perde para a Letônia e é eliminado

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo masculina de basquete. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe comandada pelo técnico Gustavo De Conti não conseguiu manter o ritmo na segunda etapa e foi derrotada pela Letônia por 104 a 84, e não conseguiu avançar às quartas de final.

O Brasil jogou de igual para igual nos dois primeiros quartos, não deixando a Letônia desgarrar no placar. A partida foi para o intervalo com o placar de 45 a 42 para os letões. Bruno Caboclo e Marcelinho Huertas foram os destaques brasileiros nos 20 minutos iniciais.

A segunda etapa, no entanto, foi diferente. A Letônia sobressaiu no jogo coletivo e contou com um aproveitamento de 48% nos arremessos de três pontos. O Brasil, por sua vez, teve apenas 29% de desempenho no quesito. Os letões abriram 18 pontos ao fim do terceiro período e não deram margem para uma reação brasileira. Mais desesperado pela situação, o Brasil se perdeu em quadra no último quarto e, nos quatro minutos finais, diminuiu o ritmo para a vantagem letã não aumentar ainda mais.

O Brasil se despede da Copa do Mundo com três vitórias (contra Irã, Costa do Marfim e Canadá) e duas derrotas (para Espanha e Letônia). A seleção agora terá que disputar o pré-olímpico no ano que vem para garantir vaga nos Jogos de Paris, já que, com a derrota, dependia de uma vitória da Espanha sobre o Canadá, o que não aconteceu. Os espanhóis perderam para os canadenses por 88 a 85.