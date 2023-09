Estado de SP prorroga contratação de professores

As inscrições no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para atuar no Itinerário Formativo de Ensino Técnico do Ensino Médio da rede estadual foram prorrogadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo até quinta-feira. As provas objetiva e discursiva serão em 15 de outubro.

O salário será de R$ 5.300l para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.300 para jornada de 25 horas semanais. De acordo com a secretaria, professores poderão ser excepcionalmente contratados para carga horária menor.

Não há um número de vagas determinado. O processo seletivo destina-se à formação de cadastro. Cerca de 1.200 escolas em todas as 91 Diretorias de Ensino da rede estadual paulista terão turmas de ensino técnico em 2024.

Para atuar no Ensino Técnico é preciso atender a um dos três seguintes requisitos: ter licenciatura ou equivalente em cursos para formação pedagógica para graduados não licenciados, de acordo com legislação e normas vigentes à época da graduação; ser graduado no componente curricular, portador de certificado de especialização lato sensu, com no mínimo 120h de conteúdos programáticos dedicados à formação pedagógica; Ser graduado no componente curricular ou na área do curso.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência, entre as 91 de todo o Estado. A taxa de inscrição é de R$ 50,90.

Os selecionados vão ministrar aulas presenciais aos estudantes da educação profissional técnica de Ensino Médio da rede pública estadual, conforme sua habilitação de nível superior.