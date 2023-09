Regis Danese segue se recuperando após acidente e faz desabafo: A vitória é maior do que qualquer dor

Regis Danese segue no hospital se recuperando do grave acidente que sofreu na última quarta-feira, dia 30, enquanto se dirigia para a cidade de Ceres, Goiás, para fazer um show. O cantor gospel precisou passar por uma cirurgia de emergência e agora está no processo de recuperação.

Através das redes sociais, ele compartilhou um vídeo na cama do hospital e fez um desabafo sobre as dificuldades do pós-operatório.

Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito, mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós. Obrigado por tudo, carinho e orações de amigos, fãs, pastores?.Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão

Em entrevista para o Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 3, Regis contou que o acidente aconteceu após ele se distrair com o celular que caiu no chão do carro.

- Sabe aquela distração, momentinho, que virei assim, e como estava na curva, achei que não tinha nada na frente, naquele momento, sei lá, não vi nada, só vi o impacto. Foi um susto muito grande. Me assustei com o impacto, não vi nada, só vi depois nas imagens o carro todo arrebentado. Do meu lado não tinha porta, se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido.

O irmão do cantor, Daniel, também estava com ele na hora do acidente, mas não sofreu nenhum ferimento. Em entrevista para a TV Globo, ele contou:

- A gente estava conversando, eu estava olhando o GPS e meu celular caiu. Eu fui pegar o celular, no que eu peguei, falei assim vai bater, só agachei a cabeça e o Regis já jogou [o carro] para o meu lado. A sorte que ele jogou, porque se ele tivesse continuado, teria pegado na cabeça dele.

O carro em que os dois estavam colidiu de frente com um caminhão.