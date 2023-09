Dudu Azevedo revela como soube que Kayky Brito havia sido atropelado: - Tive conhecimento pela imprensa

Na manhã desta segunda-feira, dia 4, Dudu Azevedo participou via videochamada no Encontro para falar sobre o estado de saúde de Kayky Brito. O ator está internado na UTI em estado grave e o último boletim que saiu informou que ele inda está sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Dudu é grande amigo do artista e foi um dos primeiros a chegar no hospital assim que recebeu a notícia.

No programa matinal, ele começou declarando:

- Estou aqui não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas sou um amigo que começou o dia no sábado com a notícia dessa tragédia do atropelamento do Kayky. Assim que pude, corri para o hospital para prestar solidariedade e apoio à família. Sei como é essa situação. Cheguei lá o boletim médico era esse que todos já conhecem, não temos uma novidade, uma grande mudança no quadro. Mas acho que venho aqui para falar a importância nesse momento de uma corrente positiva de todos acreditarem na cura no Kayky, na melhora dele, fé na ciência, fé na vida, fé em Deus, que todos se mobilizem nesse sentido. Acho que o Brasil inteiro está aí ansioso aguardando por boas notícias. De alguma maneira alguém tem que chegar aqui para trazer essa palavra positiva e eu venho dizer de coração que acredito, dentro de toda a gravidade do quadro, que apesar da grande luta que ele tem pela frente, ele vai sair dessa.

Em seguida, afirmou que está otimista:

- Sinto que ele vai, com base até no boletim médico e nas informações médicas no momento em que estive lá, que a luta é grande, mas ele vai conseguir reverter isso aí.

Ao ser questionado por Patrícia Poeta sobre como ficou sabendo que Kayky havia sofrido um acidente, Dudu respondeu:

- Eu recebi a notícia da maneira mais ordinária. Tive conhecimento pela imprensa. Fiquei sabendo que ele estava no Miguel Couto e corri para lá. Acho que a Sthefany Brito, a irmã dele, já havia passado por lá e estava retornando. A gente subiu e eu, na verdade, não entrei na UTI onde ele estava, porque acho que é um momento família. Mas eu ouvi o parecer médico que ele seria transferido e as notícias são essas. São muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, sangramento que precisa ser drenado. Em todo o caso, a médica me pareceu com muita clareza otimista em relação à situação do Kayky.

E deu mais detalhes da impressão que teve sobre o quadro médico do ator:

- Nas primeiras 24h ou 48h, o quadro do paciente permanecer estável de alguma maneira é positivo, porque quando acontece uma coisa muito traumática os problemas vão aparecendo. Na verdade, ele estava com a respiração mecânica, entubado e sedado para administrar toda aquela situação crítica, mas ouvindo a médica a sensação que eu tenho é que apesar de a luta ser grande, serem muitas fraturas e um traumatismo craniano, a sensação que ela nos passou foi positiva.

Dudu também frisou que é importante continuar enviando energias positivas:

- O que nos resta nesse momento crítico, a família completamente despedaçada, buscando forças sabe-se lá de onde, é fazer uma grande corrente de positividade, de fé, acreditar que a ciência tem essa força para reverter essa situação. A gente já testemunhou tantos acidentes tão graves quanto, até mais graves, e a gente para que o Kayky se recupere o mais rápido possível e pleno.