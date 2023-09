Pivô sérvio perde rim após cotovelada sofrida durante a Copa do Mundo de Basquete

Borisa Simanic, pivô da seleção sérvia de basquete, perdeu um rim após ser atingido por uma cotovelada de Nuni Omot, do Sudão do Sul, durante partida da primeira fase da Copa do Mundo, na última quarta-feira. Conforme informado pela Federação Sérvia de Basquete, o jogador teve de ser submetido a uma primeira cirurgia no mesmo dia em que sofreu a lesão e, após complicações, houve a necessidade de um novo procedimento no domingo.

"Devido a complicações no rim lesionado ocorridas no pós-operatório, Borisa Simanic foi operado novamente no dia 3 de setembro. Em razão das alterações na vitalidade do tecido renal, todo o rim teve de ser removido cirurgicamente. Esperamos e desejamos que, após esta operação, o pós-operatório corra bem", afirmou Dragan Radovanovic, médico da seleção sérvia.

A cirurgia foi realizada em Manila, nas Filipinas, uma das sedes do Mundial de basquete, que está sendo disputado também no Japão e na Indonésia. A sérvia venceu a República Dominicana no domingo e é uma das oito seleções nas quartas de final do torneio. A adversária na briga por uma vaga na semifinal será a Lituânia. Apesar do bom desempenho em quadra, o clima é de preocupação entre os jogadores por causa da situação de Simanic.

"No começo, nós não acreditamos... uma coisa tão ruim como essa, isso realmente nos afeta", disse o pivô Nikola Milutinov depois da vitória sobre o dominicanos. "Esperamos que ele fique bem o mais rápido possível. Ficamos sabendo que ele teve de fazer outra cirurgia, vamos tentar lutar por ele. Foi muito difícil, nós não dormimos depois daquele jogo. Estávamos tentando encontrar sangue para ele, porque ele perdeu muito sangue, foi um momento duro para todos. Espero que isso não aconteça com mais ninguém no mundo".

A Sérvia está jogando a Copa do Mundo sem o seu maior astro. MVP das finais e campeão da última temporada da NBA com o Denver Nuggets, Nikola Jokic preferiu aproveitar o período de férias antes da edição 2023/2024 da liga de basquete americana para descansar, de acordo com informações da imprensa sérvia. Reservado e avesso às redes sociais, o pivô não fez nenhuma manifestação oficial sobre a decisão.