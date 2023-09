Paramount+: Barganha, série sul-coreana de suspense, estreia em outubro

A Paramount+ anunciou a estreia da próxima série sul-coreana de suspense distópico BARGANHA, que será exibida em vários festivais internacionais de cinema. Todos os seis episódios estreiam em 5 de outubro (uma quinta-feira), exclusivamente no serviço de streaming.

Em BARGANHA, diferentes pessoas são atraídas para um hotel remoto sob o pretexto de terem encontros sexuais, apenas para serem apanhadas em uma rede de tráfico onde seus órgãos são leiloados pelo lance mais alto.

Após um terremoto catastrófico, vítimas, traficantes e compradores ficam presos dentro do prédio em ruínas. Isolados do mundo exterior, eles devem lutar para sobreviver às consequências a qualquer custo.

BARGANHA é estrelada por Jin Sun-kyu (Trabalho Extremo), Jun Jong-seo (La Casa de Papel – Coréia) e Chang Ryul (My Name) e é adaptado do premiado curta-metragem de mesmo nome do diretor Lee Chung-hyun, que foi lançado em 2015.

O diretor e escritor Jeon Woo-sung, que fez parte da equipe de produção do curta original, pegou a história e a desenvolveu em uma série de seis partes. A série é co-escrita por Choi Byeong-yun e Kwak Jae-min e tem produção executiva do showrunner e criador Byun Seungmin e Bang Jin Ho.

BARGANHA recebeu o Critics’ Choice Award no Festival Seriencamp na Alemanha, em junho, e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival Francês, CannesSeries no início deste ano.

BARGANHA também faz parte da seleção oficial de produções do Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2023, onde terá sua estreia na América do Norte no dia 9 de setembro.

SERVIÇO >> ESTREIA – BARGANHA