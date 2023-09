Grande ABC tem 120 alunos na Olímpiada de Língua Portuguesa

O Colégio Adventista de Santo André reuniu 120 alunos do Grande ABC na última quinta-feira) para aplicação da prova da Olimpíada de Língua Portuguesa, competição nacional para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares. Os resultados serão divulgados em outubro.

O diretor do Colégio, Uilson da Veiga Santos, inscreveu o local para participar da Olimpíada, que acabou sendo convidado para sediar as provas, que tinham uma grande procura na região, mas escassez de polos.

“A Olimpíada de Português é um evento educacional para a escola. Isso promove e incentiva o aprofundamento e o conhecimento linguístico e literário dos estudantes”, diz o diretor. “É interessante, porque isso desperta neles um papel significativo no desenvolvimento acadêmico do aluno. Provavelmente, trará, no futuro, benefícios como o estímulo a leitura, desenvolvimento pensamento crítico, a ampliação do vocabulário, a pesquisa na gramática”, complementa.

Segundo Uilson da Veiga Santos, a unidade de Santo André viu a oportunidade como forma de receber alunos de Santo André, São Bernardo e São Caetano e contribuir de forma positiva no desenvolvimento deles.

“Nós aproveitamos que é o ano de 100 anos do colégio e entendemos que receber a comunidade escolar de fora é um prazer e cria uma atmosfera de entusiasmo e de colaboração, trazendo momentos que se tornam especiais tanto para os alunos que vão participar da Olimpíada, quanto para os que estão assistindo”, disse Uilson.

O aluno Pedro Henrique de Alencar Santos, do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Adventista de Santo André, aproveitou a experiência de participar do teste nacional.

“Para prova eu me preparei como sempre faço na minha rotina de estudos: chego em casa, faço algumas atividades, porque se o professor passa uma página da apostila para a próxima semana, é bom adiantar e já fazer logo para não acumular. Além disso, quando chega perto das provas, eu e os meus amigos nos reunimos para fazer revisões e tirar as dúvidas uns dos outros”, relatou.

De acordo com Santos, o Português é uma de suas disciplinas favoritas. “O que me motivou a fazer a prova foi minha professora de português, Eliziane, que me inscreveu para fazer a prova, porque sabe que eu sempre gostei dessa matéria. Eu perguntei para ela o porquê ela tinha me inscrito e ela disse que viu potencial em mim. Isso me motivou muito, além de representar o meu colégio.