Ribeirão Pires recebe 6.000 pessoas no Festival Oriental

O Paço Municipal de Ribeirão Pires sediou ontem a segunda edição do Festival Oriental da cidade. A organização estima que aproximadamente 6.000 visitantes passaram pelo evento. Gastronomia típica, concurso de cosplay, apresentações musicais e a parada taikô, com grupo Washi Daiko e convidados, foram destaques da programação.

Oficinas culturais foram atrações gratuitas da festa. Fabiana Vieira, do Jardim Valentina, trouxe o neto, Kaique Graciliano, para curtir o Festival Oriental. “Ele gosta muito dessa cultura”, disse Fabiana, que revelou que o menino, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) possui facilidade com novos idiomas. Kaique foi um dos alunos da oficina de escrita japonesa. “Ele também quer aprender inglês e coreano”, disse.

Na área gastronômica, pãozinho do Kung Fu Panda, Lamen do Naruto, yakisoba, pasteis, crepe japonês, temaki, poke e hot roll foram opções em cardápio variado. Ian da Silva, 10 anos, acompanhado de seu pai, Wendel da Silva, 46, é fã de Naruto e provou, pela primeira vez, Lamen temático. “Estou comendo como se fosse o macarrão do Naruto”, disse. O menino aprovou a programação do evento. “O que mais gostei foram os cosplays. Sempre quis ver esses personagens de perto”.