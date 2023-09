Charge - 4 de setembro de 2023

Secretário da Pessoa com Deficiência e Cidadania e vereador licenciado de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB) acredita que o deputado federal Alex Manente (Cidadania) é o melhor quadro para dar continuidade ao trabalho do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele defende que o parlamentar federal seja o nome governista no pleito, para união de forças e para impedir a volta do PT à Prefeitura de São Bernardo. O tucano relembrou o posicionamento do secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab (PSD), pró-Alex, mostrando que há entendimento coletivo pró-candidatura do deputado federal.