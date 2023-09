Ricardo Abílio se filia ao partido Novo e mira candidatura a prefeito

Em cerimônia realizada na Câmara de Ribeirão Pires na quarta-feira, o secretário de Finanças de Mogi das Cruzes, Ricardo Abílio, se filiou ao partido Novo. Abílio surge como um novo nome para a disputa pelo Paço do município na eleição do ano que vem.

“Nasci e vivi em Ribeirão Pires durante boa parte da minha vida. É o lugar onde escolhi formar minha família e que hoje é a minha casa. Agora temos o compromisso e a oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento da cidade”, disse ele ao Diário.

Consultor tributário e empresário contábil há mais de 25 anos, Abílio já foi secretário de Finanças em Rio Grande da Serra, diretor de fomento ao comércio e ao negócio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires, além de diretor financeiro e contábil na Câmara do município. Morador da cidade, ele considera que sua filiação ao Novo foi “um casamento perfeito” e quer levar o projeto da sigla para os moradores da cidade.

“As ideais do Novo sempre me agradaram. Hoje estamos em um processo de maturação de uma nova ideia política em Ribeirão. Não queremos combater ninguém especificamente, mas sim enfrentar o sistema e oferecer aos eleitores uma gestão mais transparente”, comentou.

Para a eleição de 2024, ele vê a sua provável candidatura como uma “terceira via”. “Queremos alcançar aquelas pessoas que hoje estão insatisfeitas com a política. Como eu disse, não iremos atacar ninguém, teremos uma campanha extremamente propositiva. Será uma campanha para ativar a chavinha de mudança na política de Ribeirão Pires”, afirmou.

O ato de filiação de Abílio contou com as presenças do presidente estadual do partido, Ricardo Alves, o vereador e ex-secretário de Segurança de Santo André, coronel Edson Sardano (PSD), o dirigente estadual do Novo, Paulo Bucollo, entre outras lideranças da região.