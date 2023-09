Taxas de juros operam estáveis com dólar e com menor liquidez

Os juros futuros operam estáveis em toda curva nesta segunda-feira, 4, alinhados ao dólar e com liquidez bem reduzida em dia de agenda esvaziada e feriado nos Estados Unidos. Às 9h43, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 12,375%, de 12,374% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 batia máxima de 10,585%, de 10,574%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,345%, de 10,359% no ajuste de sexta-feira.

O vencimento de janeiro de 2029 recuava para 10,780%, de 10,808%.