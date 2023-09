Swiatek cai para Ostapenko no US Open e dá adeus ao número 1: 'Foi exaustivo me manter aqui'

O reinado de 75 semanas de Iga Swiatek no topo do ranking da WTA chegará ao fim na próxima atualização, ao fim do US Open. Defensora do título do Grand Slam americano, a polonesa de 22 anos foi eliminada nas oitavas de final da atual edição, entre a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira, ao ser derrotada por 3 sets a 1 pela letã Jelena Ostapenko, com parciais de 6/3, 3/6 e 1/6. Na próxima segunda, a belarussa Aryna Sabalenka passa a ser a tenista número 1 do mundo, independentemente de seus resultados daqui para frente em Nova York.

"Existem algumas emoções tristes agora. Foi bastante exaustivo me manter aqui", disse Swiatek após a eliminação, comentando o longo período em que foi a dona da primeira posição e já imaginando o retorno ao topo em um futuro próximo. "Com certeza, quando eu estiver, da próxima vez, na mesma situação, farei algumas coisas de maneira diferente, porque foi um pouco estressante e não deveria ser".

Perder a posição e a derrota em si não foram os únicos elementos responsáveis por provocar frustração. A polonesa também saiu de quadra muito insatisfeita com o desempenho apresentado. Depois de uma vitória segura no primeiro set, ela se viu dominada por Ostapenko a partir da segunda parcial, levando uma quebra no segundo game e deixando a adversária abrir 3 a 0. Não conseguiu se recuperar e perdeu por 6/3. Foi derrotada em sete games seguidos até voltar a pontuar, mas aí já era tarde, pois estava na terceira parcial e perdia por 5 a 1. Ostapenko fechou a vitória em seguida.

"Eu estou surpresa que o meu nível de tênis mudou tão drasticamente, porque, normalmente, quando eu jogou mal, eu jogo mal no começo, então consigo me recuperar ou resolver o problema. Dessa vez, foi completamente o oposto. Eu não sei o que aconteceu com meu jogo. Eu perdi o controle de repente", lamentou.

Ao deixar a ponta do ranking, Swiatek terá mantido o primeiro lugar por 75 semanas consecutivas, a terceira maior sequência alcançada por uma tenista estreante como número 1 do mundo. Já Sabalenka, de 25 anos, será a 29ª mulher a atingir o ápice do ranking mundial da WTA, e apenas a oitava jogadora a ocupar o primeiro lugar em simples e duplas durante sua carreira, tendo também ascendido como duplista em fevereiro de 2021. Ostapenko, por sua vez, se prepara para enfrentar a número 6 do mundo Coco Gauff, nas quartas de final, terça-feira.