Dark kitchens: como a tecnologia pode potencializar receita

As dark kitchens, ou cozinhas fantasmas, modelo de negócio que atua exclusivamente com delivery de refeições, é um mercado promissor. Segundo informações divulgadas em agosto de 2022, pela empresa alemã Statista, especializada em dados de mercado e consumo, o mercado global deve atingir US$ 112,5 bilhões até 2027. No Brasil, a modalidade também se expande. Para se ter uma ideia, um em cada três restaurantes cadastrados na plataforma iFood na cidade de São Paulo é dark kitchen, de acordo com estudo de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), divulgado em maio deste ano.

Para um negócio em que não há interação face a face, a tecnologia torna-se determinante para o desempenho das dark kitchens. “Antes de inaugurar uma operação, utilizamos ferramentas de geolocalização para identificar a melhor região. Assim como há tecnologia também nos treinamentos e quando a unidade é implantada, tudo se dá por meio de softwares e aplicativos”, explica Amauri Sales de Melo, CEO da Home Sushi Home, rede de delivery especializada em comidas asiáticas e havaianas.

E no quesito app, Melo ressalta a importância de ter um aplicativo próprio para aumentar a receita. “O canal próprio é fundamental para que o restaurante consiga fidelizar a base de clientes. Além disso, ele oferece economias operacionais que impactam diretamente no resultado do negócio”, afirma. Ele ainda conta que o objetivo da Home Sushi Home é encerrar 2023 com 40% dos pedidos via app próprio.

O crescimento da rede revela que o investimento em tecnologia e automatização dá resultado: a Home Sushi Home faturou R$ 27 milhões no ano passado e este ano lançou duas novas marcas com a proposta de atuar com uma dark kitchen três em uma: a Mangu Shoyu, especializada em pratos havaianos, e a HotChop, de pratos quentes da cozinha oriental. Juntas, as novas apostas da franquia devem gerar um incremento de 25% na receita dos franqueados, e ainda impulsionar o plano de atingir 40 unidades até dezembro deste ano.