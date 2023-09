Geovane Corrêa recua sobre uso de carro oficial em viagem

Após dizer que o vereador Wiverson Santana (PL) não enviou ofício para solicitar o uso de veículo oficial da Câmara para ir ao Rio de Janeiro, o presidente do Legislativo de Mauá, Geovane Corrêa (PT), admitiu que o colega parlamentar informou à Casa sobre a ida à capital fluminense.

Em sessão realizada na semana passada, Geovane informou ao plenário que o ofício enviado por Wiverson havia chegado à mesa diretora. Procurado pelo Diário na quarta-feira, o petista informou que a solicitação do vereador havia “ficado presa com o pessoal do setor de transporte”. A reportagem perguntou ao presidente por que o ofício demorou quase uma semana para chegar às suas mãos, mas ele alegou problemas com a ligação e desligou o telefone. Geovane disse que retornaria o mais rápido possível, mas não o fez.

O petista também parece ter recuado sobre a sindicância que prometeu instaurar para apurar sobre a viagem de Wiverson. Na semana passada, ele informou ao Diário que ficou surpreso com os registros do rastreador do carro do vereador. “É uma situação que exige no mínimo um processo administrativo, não podemos aceitar isso”, disse ele no dia 23 de agosto. Procurado pela reportagem na semana passada, Geovane, no entanto, não informou sobre a sindicância. O Diário tentou contato com o presidente do Legislativo mauaense entre quinta e sexta-feira, com várias ligações no período da tarde, mas ele não atendeu.



O CASO

Wiverson se ausentou dos trabalhos na Câmara por dois dias para ir ao Rio de Janeiro com o carro oficial do Legislativo, conforme noticiado pelo Diário no dia 27 de agosto. A reportagem teve acesso aos registros do rastreador do veículo usado pelo parlamentar e constatou que ele saiu de Mauá às 6h34 do dia 22 de agosto e chegou à capital fluminense às 14h52.

A reportagem entrou em contato por telefone com o assessor de Wiverson, que se identificou como Nego, no dia 23. Ele disse que o parlamentar havia levado o filho ao hospital no dia 22. Logo em seguida, a reportagem o questionou sobre o não comparecimento de Wiverson no gabinete no dia 23, mas Nego informou que ele mesmo se ausentou das atividades naquele dia para, coincidentemente, também levar o filho ao hospital. Perguntado sobre o nome do hospital, o assessor ficou em silêncio por alguns segundos e desligou o telefone.

O Diário conseguiu contato com Wiverson apenas no dia 24, quando ele já havia retornado para Mauá. Ele informou que fez uma agenda oficial no Rio de Janeiro com empresários e representantes do governo estadual local para discutir programas destinados à saúde.

“Não queria dar detalhes sobre a agenda antes que tivesse algo concreto em mãos. Agora vou passar para os colegas da Casa e também para o nosso presidente”, disse o parlamentar, que declarou ter oficiado o Legislativo sobre a viagem. Chamou atenção também o fato de Wiverson não ter divulgado nenhum registro do encontro.

Como não retornou às tentativas de contato da reportagem, Geovane Corrêa não informou se o vereador apresentou à Câmara os temas tratados na agenda no Rio de Janeiro.

Na sessão da semana passada, o vereador Mazinho (Patriota) saiu em defesa de Wiverson, alegando que “os vereadores desta Casa estão muito expostos”.