Setlist do Bruno Mars no The Town 2023: veja quais músicas devem estar no show

O cantor Bruno Mars, que é o principal nome desta primeira edição do festival The Town, será o headliner de duas noites: 3 e 10 de setembro. O artista, que encerrará ambos os dias no palco Skyline, começará os shows às 23h.

Apesar de não estar oficialmente em turnê, Bruno tem se apresentado na Ásia e nos EUA após estrear o projeto Silk Sonic, com o músico Anderson .Paak. Veja quais são as músicas que Mars vem tocando em seus shows e poderá trazer para o The Town:

Prováveis músicas de Bruno Mars no The Town:

24k Magic

I Took Your Phones Away

Finesse

Treasure

Liquor Store Blues

Billionaire

Calling All My Lovelies/Wake Up In The Sky

Thats What I Like

Please Me

Versace on The Floor

Be My Baby

Marry You

Runaway Baby

Fuck You/Young Wild and Free/Grenade/Talking to the Moon/Nothin On You/Leave The Door Open

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Just The Way You Are

Uptown Funk