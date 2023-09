Filha e namorada de Mingau se emocionam ao pedir orações ao músico, baleado na cabeça

Maira Cardoso, namorada do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, e Isabella Aglio, filha do músico, usaram suas redes sociais para se pronunciar após o artista ter sido baleado na cabeça na noite de sábado, 2, em Paraty, no Rio de Janeiro.

"Estou passando aqui para agradecer a todas as mensagens e orações. O Mingau é uma pessoa muito, muito querida. Esse acolhimento de vocês está sendo muito importante nesse momento. Ele está sendo bem assistido e em breve a gente vai ter notícias", destacou Maira.

Na sequência, ela fez um apelo: "Eu queria pedir muito para fãs e jornalistas não ficarem ligando para a família neste momento, que é muito delicado. A gente precisa ter o celular disponível para informações realmente importantes."

Já Isabella afirmou que "não tem cabeça" para responder às diversas mensagens que tem recebido: "Foram horas e horas de tentar fazer a burocracia de trazê-lo pra São Paulo. Conseguimos agora à tarde, numa UTI aérea. Agora ele já está num hospital qualificado, com uma equipe qualificada e neurocirurgião".

"Gente, o estado é delicado. Mas eu queria pedir para vocês: O que a gente pode fazer agora é orar, independente da sua religião. Por favor, orem pelo meu pai, que a cirurgia corra bem e que ele volte, sem sequelas."

O mundo da música também demonstrou solidariedade. Nomes como Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, Evandro Mesquita, do Blitz, Tico Santa Cruz, do Detonautas, Egypcio, do Tijuana, e os perfis das bandas Biquíni Cavadão e Garotos Podres no Instagram postaram apoios a Mingau.

João Gordo, que foi colega do baixista no Ratos de Porão, escreveu: "Parem de me perguntar se eu sei do Mingau do Ultraje... Foi a primeira notícia que eu vi hoje, às sete da manhã. Notícia ruim chega voando... Já chorei, me angustiei, tô morrendo de preocupação, c***, notícia maldita estragando meu rolê. Agora estou mais tranquilo, esperando notícias boas do meu amigo".

Entenda o caso

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor e produtor musical, está internado em estado "delicado" no hospital São Luiz, em São Paulo, após ter levado um tiro na cabeça na madrugada deste domingo, 3, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.

Inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região, foi transportado em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista no período da tarde. Confira abaixo o primeiro boletim médico divulgado com informações a respeito de seu estado de saúde:

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede DOr, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como "Mingau", deu entrada na unidade, situada na zona sul da capital paulista, por volta de 14h deste domingo (3/9), e foi imediatamente recebido pela equipe do serviço que o aguardava.

O quadro clínico é considerado delicado.

O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira."

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Mais cedo, o Estadão, conversou com a agente de shows da banda, Sammantha Donadel, que destacou: "Ele Mingau não tem inimizade com ninguém, é amigo de todo mundo, é amado e querido por onde passa".

Quem é Mingau, baixista do Ultraje a Rigor

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.

Sua carreira foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop.

Mingau também ficou conhecido do público por conta do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, do qual faz parte do elenco fixo junto com os outros integrantes do Ultraje a Rigor.