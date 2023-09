Negociadores da UE e Mercosul se reúnem dia 15 em Brasília, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que os negociadores da União Europeia e do Mercosul terão uma reunião presencial em Brasília no dia 15 de setembro para tentarem avançar no acordo entre os dois blocos.

A declaração de Vieira foi dada ao programa Canal Livre, da Band, divulgado neste domingo, 3. Segundo Vieira, a posição do Brasil e dos demais países do Mercosul "é muito clara" em relação a questões de protecionismo envolvendo o meio ambiente.

"No dia 15 de setembro teremos uma reunião presencial. Negociadores da União Europeia virão a Brasília para avançarmos mais nessa discussão", disse Vieira.

"Nossa posição é muito clara, Lula já disse que não pode aceitar que a proteção do meio ambiente seja usada como medida protecionista. O Brasil tem posição clara sobre meio ambiente, Lula já apresentou pontos na última COP, e nós temos boas razões para estarmos otimistas", completou.

Segundo Vieira, a posição do Brasil e dos demais países do Mercosul "é muito clara" em relação a questões de protecionismo envolvendo o meio ambiente.

"Os outros países do Mercosul têm a mesma posição, já conversei com chanceleres do Uruguai, Argentina e Paraguai, inclusive me acompanharam na reunião da Celac, quando tivemos reunião com negociadores europeus. Precisamos negociar e encontrar um ponto central em que os interesses do Mercosul estejam atendidos", disse Vieira.

Um dos entraves para o acordo União Europeia-Mercosul está justamente no combate ao desmatamento. A UE apresentou uma proposta que inclui sanções caso metas ambientais e climáticas não sejam cumpridas pelos países sul-americanos. A proposta desagradou aos países do Mercosul e levou a críticas públicas do presidente Lula.