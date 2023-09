Na estreia do meia Payet, Vasco busca empate com o Bahia em Salvador

Preocupados com o rebaixamento, Bahia e Vasco empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se é bom porque ambos vinham de derrotas, não é tão válido para afastá-los da zona de descenso. O Vasco segue na zona de rebaixamento, com 17 pontos, em 18º lugar, enquanto o Bahia é o 16º, com 22.

O Vasco vinha de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na última rodada, mas continua dando mostra de melhora técnica. Pela primeira vez teve em campo o meia francês Payet, contratado com status de estrela. Ele atuou no segundo tempo, com pouca movimentação, porém, com técnica deu alguns passes de classe.

O Bahia, desde os primeiros minutos, tentou assumir a responsabilidade de atacar e de ter o domínio em campo. Apesar da intensidade, o time da casa não levava muito perigo ao goleiro Léo Jardim, bem protegido pelo seu sistema defensivo.

O Vasco, cauteloso, também pouco chegou na frente, com Paulinho muito isolado, dando a impressão de que estaria satisfeito com o empate. Mas, no final, o Bahia fez o tipo de jogada que faltava, com a descida até a linha de fundo de Rezende. Ele cruzou na pequena área, onde Everaldo dividiu com Léo na primeira trave e a bola sobrou para trás para Ademir, quase em cima da linha. O atacante se esticou e mandou a bola para o fundo das redes, aos 44 minutos.

Na volta dos vestiários, o Vasco voltou com três alterações. Uma delas a esperada estreia do meia francês Payet que entrou no lugar de Serginho. No meio-campo ainda, Praxedes eu lugar a Marlon Gomes, enquanto no ataque Sebastián Ferreira entrou na vaga de Gabriel Pec.

A intenção do técnico Ramón Diaz era melhorar o passe no meio-campo e criar chances no ataque. E acertou na mosca, porque Marlon Gomes dinamizou o setor e Payet melhorou o toque de bola.

O empate saiu num pênalti cometido por Gilberto em cima de Marlon Gomes. Na cobrança, Vegetti foi perfeito, deslocando o goleiro e deixando tudo igual aos 18 minutos.

Até então recuado, o Bahia só ameaçou aos 32, numa cabeçada de Rezende, de cima para baixo, que exigiu grande defesa de Léo Jardim. O Vasco também teve sua chance aos 37 minutos, quando Payet fez passe lateral para Jair, que chutou no lado da trave direita. Nos acréscimos, Jair ainda foi expulso por dar uma cotovelada em Luciano Juba.

Com a paralisação da competição devido os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, os times vão ganhar uns dias para treinamentos. O Vasco vai ter o clássico com o Fluminense no dia 16 (sábado), enquanto o Bahia vai pegar o Coritiba, dia 14 (quinta-feira), no Paraná.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 1 VASCO

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Lucas Mugni), Thaciano e Léo Cittadini (Biel); Ademir (Vitor Jacaré), Everaldo e Rafael Ratão (Luciano Juba). Técnico: Renato Paiva.

VASCO - Léo Jardim; Robson Bambu (Puma Rodriguez), Maikon, Léo e Lucas Piton; Medel (Jair), Paulinho e Praxedes (Marlon Gomes); Serginho (Payet), Gabriel Pec (Sebastián Ferreira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Everaldo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Vegetti (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto e Vitor Hugo (Bahia); Medel e Léo (Vasco).

CARTÃO VErMELHO - Jair (Vasco).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.732.558,96

PÚBLICO - 46.705 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).