Com pênalti no fim, Tigre vence Operário de virada na Série C

Assim como aconteceu nos dois últimos jogos em casa na Série C, o São Bernardo FC venceu novamente com um gol no fim na tarde de ontem. O Tigre buscou a virada para cima do Operário no estádio Primeiro de Maio, com pênalti convertido por João Carlos aos 47 minuttos do segundo tempo. A vitória por 2 a 1 fez a equipe do técnico Márcio Zanardi começar a segunda fase da competição com o pé direito.

Ciente da força do adversário, o São Bernardo começou pressionando. Mas foi o Operário que conseguir balançar as redes primeiro, aos 21 minutos de jogo, após pênalti marcado com a checagem do VAR, que identificou toque de mão de Lucas Tocantins. Felipe Garcia cobrou e abriu o marcador para o Fantasma.

O Tigre não sentiu o gol sofrido e continuou pressionando. Aos 31 minutos, Matheus Oliveira lançou Lucas Tocantis, que se livrou da marcação, deixou o zagueiro no chão e bateu na saída do goleiro para empatar a partida.

Na segunda etapa, o jogo foi equilibrado e com poucas chances de gol. Tudo se encaminhava para o empate, até que, aos 46 minutos, Willian Machado cometeu pênait em Jeferson, João Carlos bateu e garantiu a vitória para os donos da casa.

O próximo compromisso do São Bernardo será no sábado, quando a equipe visita o Brusque às 19h. O Tigre divide a liderança do grupo com o São José, que derrotou o Brusque no sábado.