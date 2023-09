Danilo marca, Juventus bate Empoli e fica em 3º no Campeonato Italiano

Fora da primeira lista da seleção brasileira de Fernando Diniz, o lateral Danilo brilhou ao marcar um dos gols da vitória da Juventus sobre o Empoli por 2 a 0, neste domingo, no estádio Carlo Castellani, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Completando 166 jogos com a camisa da Juventus, Danilo marcou o seu nono gol, o primeiro na atual temporada. O lateral fez uma boa partida, assim como Chiesa, que completou a vitória nos minutos finais do duelo.

Com o resultado, a Juventus chegou a sete pontos, na terceira colocação do Campeonato Italiano, atrás apenas de Inter de Milão e Milan, ambos com nove. O Empoli, por sua vez, é o lanterna, sendo o único time que ainda não pontuou.

Buscando continuar na cola de Inter de Milão e Milan, a Juventus começou o primeiro a todo o vapor sufocou o Empoli. De tanto insistir, o time visitante abriu o placar aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área. Danilo aproveitou a sobra para chutar rasteiro e mandar no fundo das redes.

A Juventus ainda teve uma grande oportunidade de ampliar aos 37, quando Youssef Maleh cometeu pênalti. Vlahovic soltou o pé, mas Etrit Berisha fez uma grande defesa com os pés e impediu com que o adversário fosse para o intervalo com uma vantagem ainda maior.

No segundo tempo, a Juventus foi ainda mais incisiva e teve grandes chances de ampliar com Chiesa, mas a bola insistiu em não entrar. Quando Pogba marcou, a arbitragem pegou impedimento do francês e anulou o lance.

A pressão da Juventus só foi dar resultado aos 37 minutos. Chiesa saiu costurando a defesa do Empoli, passou pelo goleiro e só completou para o gol. Em desvantagem, o time da casa não conseguiu reagir e acabou conhecendo a terceira derrota consecutiva na competição.

Ainda neste domingo, o Lecce continuou surpreendendo. Em casa, no Via del Mare, derrotou o Salernitana por 2 a 0 e subiu para o quarto lugar, com sete pontos. De quebra, deixou o seu adversário no 16º lugar, com dois.