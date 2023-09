Moscardo é avisado de convocação no intervalo de clássico e chora: 'Sempre foi um sonho'

Gabriel Moscardo protagonizou uma cena incomum no intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão. Na saída do primeiro tempo, ainda no campo da Neo Química Arena, o jogador foi informado que foi convocado para a seleção brasileira olímpica e não segurou a emoção.

"Sempre foi meu sonho ir para a seleção. Desde sempre, na base, trabalhando. Estou no intervalo da partida mais importante da minha vida, tenho que focar aqui. Vou tentar tirar isso da cabeça e voltar bem para o segundo tempo. Dedico para a minha mãe e para o meu pai", disse o jovem de 17 anos, entre lágrimas.

Moscardo foi chamado neste domingo de última hora, assim como Aleksander, do Fluminense. Ambos foram convocados para substituir os volantes Danilo e João Gomes, cortados por terem sofrido lesões neste fim de semana.

Danilo sofreu uma lesão na coxa esquerda em jogo do Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês, no sábado. Já João Gomes deixou a partida do Wolverhampton, neste domingo, com fortes dores no joelho direito, pela mesma competição.

Aos 17 anos, Moscardo é um dos símbolos da passagem de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians em 2023. Precisando de um volante que marcasse mais para formar a equipe, o treinador encontrou no atleta da base do clube o que precisava. Promovido para o time principal, o atleta fez sua estreia no duelo contra o Liverpool, do Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores deste ano.

Desde então, Moscardo tomou conta da posição. De opção no banco de reservas, o volante passou a ser essencial para a formação da equipe e se consolidou no time titular de Luxemburgo. Nas últimas semanas, o atleta recebeu uma sondagem e uma oferta do Chelsea, da Inglaterra, para se transferir para a Europa no próximo ano, que será quando terá 18 anos. Contudo, o Corinthians negou a investida e busca achar uma maneira de manter o jogador por mais tempo no clube.

Moscardo e os demais convocados pelo técnico Ramon Menezes devem se apresentar nos próximos dias para os treinamentos. A equipe olímpica do Brasil fará um período de preparação no Marrocos e enfrentará a seleção local em duas oportunidades, nos dias 7 e 11 de setembro. A seleção se prepara para a disputa do Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Confira a lista de convocados da seleção olímpica:

Goleiros: Gabriel Grando (Grêmio), Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (Bayer Leverkusen), Vinicius Tobias (Real Madrid), Abner (Betis) e Wellington (São Paulo);

Zagueiros: Vitão (Internacional), Lucas Halter (Goiás), Robert Renan (Zenit) e Morato (Benfica);

Meio-campistas: Gabriel Moscardo (Corinthians), Marlon Gomes (Vasco), Maurício (Internacional), Andrey (Chelsea) e Aleksander (Fluminense);

Atacantes: Lázaro (Almería), Marcos Leonardo (Santos), Vitor Roque (Athletico-PR), João Pedro (Brighton), Igor Paixão (Feynoord), Paulinho (Atlético-MG) e Bitello (Grêmio).