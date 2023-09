Setlist de Matuê no The Town: veja quais músicas ele vai cantar no show

Matuê, cantor de trap, se apresenta no festival The Town na tarde deste domingo, 3 de setembro de 2023. Há pouco, foram divulgadas as músicas do setlist que ele vai cantar no show, o qual será possível assistir ao vivo no canal Multishow, pela TV, e pelo streaming Globoplay, na internet.

Setlist de Matuê no The Town:

É Sal

Conexões

Boomzim

De Peça em Peça

Antes

Lugar Distante

Máquina do Tempo

Mantém

Kenny G

Anos Luz

A Morte do Autotune

Quem Manda é a 30

Quer Voar

Vampiro

777-666