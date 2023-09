Dinho Ouro Preto posta lembrança com Mingau, baleado na cabeça, e diz que está torcendo pelo amigo

Dinho Ouro Preto usou as redes sociais na tarde deste domingo, dia 3, para fazer uma homenagem ao amigo Rinaldo Oliveira, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo, dia 3.

Com um carrossel de fotos no Instagram, o vocalista do Capital Inicial disse não acreditar no que aconteceu com Mingau, mas afirmou que está torcendo por sua recuperação:

Não estou acreditando que meu querido amigo de décadas foi baleado. É difícil de acreditar. Como pode ser? Como algo assim pode acontecer com uma pessoa tão boa, tão gentil? Vamos lá, meu amigo querido, você vai sair dessa. Estou aqui pensando e torcendo por você.

Rinaldo foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro. Logo após o ocorrido, Roger Moreira, vocalista da banda, pediu indicações de um neurocirurgião. Mais tarde, no entanto, ele deu mais atualizações sobre o caso:

Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado.

A data do acidente ainda coincide com o aniversário de 56 anos de idade de Mingau.