Presente no momento do acidente de Kayky Brito, Bruno de Luca se pronuncia: Estou muito triste, apreensivo e abalado

Como você vem acompanhando, novos detalhes sobre o acidente de Kayky Brito estão sendo revelados a cada momento. Conforme havia sido divulgado pela CNN Brasil, o delegado Ângelo Lages, da 16ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, informou que Kayky estava com o ator e apresentador Bruno De Luca antes de ser atropelado na madrugada do último sábado, dia 2.

Através das redes sociais, Bruno, que estava presente no momento do acidente, pediu para que seus seguidores mandassem boas energias para Kayky. Vale lembrar que o ator segue internado na UTI, sedado e respirando com ventilação mecânica pois teve traumatismo craniano e politrauma corporal.

Estou muito triste, apreensivo e abalado com o que aconteceu, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pelo Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível, escreveu Bruno nas redes sociais.