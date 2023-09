Jogo entre Atlético de Madrid e Sevilla é adiado por causa de chuvas fortes em Madri

O confronto entre Atlético de Madrid e Sevilla pela quarta rodada do Campeonato Espanhol foi adiado devido a previsões de temporal em Madri na tarde deste domingo. O jogo estava previsto para o início desta tarde no estádio Civitas Metropolitano, mas a Liga Espanhola confirmou a remarcação diante das fortes chuvas na capital espanhola.

Segundo a Liga Espanhola, a decisão foi tomada após receberem avisos de "alerta vermelho" do serviço meteorológico nacional da Espanha e uma recomendação do governo municipal de Madri. A partida aconteceria às 18h30 no horário local.

Além da mudança na agenda, as autoridades pediram para que os residentes de Madri permanecessem em suas casas e evitassem sair. Os serviços de trem na cidade também foram suspensos em algumas linhas. As chuvas torrenciais começaram no sábado e mantêm o estado de alerta na região. Os temporais poderão atingir quantidades recordes registradas em Madri.

O Atlético de Madrid confirmou que os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data em que o jogo for disputado, que ainda não foi confirmada. Os torcedores que não puderem comparecer poderão solicitar reembolso.

Apesar da situação na capital, outras partidas válidas pela quarta rodada do Campeonato Espanhol aconteceram neste domingo. Em Girona, o time da casa recebeu o Las Palmas e venceu por 1 a 0 com gol de Portu no fim do jogo, aos 43. O Girona faz um início de campanha surpreendente e no momento é o vice-líder, permanecendo invicto após quatro jogos. São três vitórias e um empate, o que deixa o time com 10 pontos, atrás apenas do Real Madrid. O Las Palmas ainda não venceu e acumula dois pontos, na zona de rebaixamento.

Em outro confronto do dia, Mallorca e Athletic Bilbao empataram sem gols na cidade de Palma. O Mallorca é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, também com dois pontos. Já o Athletic ocupa a quinta posição, com sete.

O Sevilla foi o único time a perder as três primeiras partidas do Campeonato Espanhol e segue sem pontuar, na lanterna do torneio. Já o Atlético de Madrid briga na outra ponta e segue invicto, com sete pontos.