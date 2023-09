Satisfeitos, Sainz e Leclerc minimizam 'batalha' pelo pódio na reta final do GP da Itália

O desempenho dos dois pilotos da Ferrari no Circuito de Monza neste domingo foi muito empolgante. Apesar de não conseguirem segurar a dupla da Red Bull no GP da Itália da Fórmula 1, Carlos Sainz e Charles Leclerc ficaram com a terceira e quarta posições. Nas últimas voltas, o espanhol e o monegasco travaram uma briga dura pelo pódio. Os companheiros de garagem acumularam ultrapassagens e o duelo, que deixou muita gente apreensiva, terminou com o pole position Sainz na frente.

"Foi uma corrida dura e difícil. Sempre foi um prazer competir com Charles, sempre que tivemos oportunidade. Um grande piloto, assim como Max e Checo. Nós nos divertimos lá hoje e espero que vocês tenham gostado", disse Sainz sobre a disputa.

"Tenho certeza que muita gente não gostou daquela disputa. O pessoal da equipe talvez tenha tido um ou dois ataques cardíacos, a torcida também. Mas, para mim, isso é a Fórmula 1, é assim que deveria ser o tempo todo", reforçou Leclerc, que valorizou bastante este tipo de disputa.

"Me sinto bem. Perdi o pódio, o Carlos está lá de qualquer maneira, então temos uma Ferrari lá. Eu teria ficado desapontado se fosse uma corrida chata e terminasse em quarto, mas no final foi muito divertido. Com o Max já tivesse esse tipo de briga no passado, hoje foi com o Checo e o Carlos", disse Leclerc.

"Penso que estivemos sempre no limite dos regulamentos, sendo ao defender ou ao atacar e é exatamente assim que gosto de correr. Então foi divertido. Parabéns ao Carlos, ele está muito bem desde a primeira volta no TL1, mas estou feliz hoje", continuou Leclerc.

Uma semana antes, no GP da Holanda, Sainz terminou a corrida em quinto, enquanto Leclerc abandonou. O espanhol destacou a evolução da equipe italiana. Após largar muito bem na frente, o piloto da Ferrari conseguiu segurar o ímpeto de Verstappen por 15 voltas, mas não foi capaz de impedir a 10ª vitória seguida do holandês.

"Definitivamente uma grande evolução comparado a Zandvoort. Neste fim de semana, fomos os melhores do restante (excluindo a Red Bull, vencedora de todos os GPs da temporada). Isso é bom para o time dadas as circunstâncias. Precisamos continuar trabalhando em nosso ritmo e em nosso entendimento de pneu", finalizou Sainz.