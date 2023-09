RB Leipzig faz 3 e Union Berlin volta a perder em casa no Alemão após quase 19 meses

Em duelo direto pelas primeiras colocações do Campeonato Alemão, o RB Leipzig protagonizou a primeira derrota do Union Berlin ao superar o rival por 3 a 0, neste domingo, no no Alte Försterei, pela terceira rodada. Com isso, o Bayer Leverkusen terminou na liderança, com 100% de aproveitamento, assim como o Bayern de Munique.

A segunda vitória consecutiva no campeonato fez o RB Leipzig ultrapassar seu adversário e pular para o quarto lugar, com os mesmos seis pontos do Stuttgart, terceiro colocado. O Union Berlin despencou quatro posições e foi para quinto, com seis.

A vitória do RB Leipzig é ainda mais impressionante ao analisar o aproveitamento do Union Berlin como mandante no Campeonato Alemão. Em casa, não perdia desde do dia 13 de fevereiro de 2022, quando levou 3 a 0 do Borussia Dortmund. Na última temporada, por exemplo, terminou invicto. Ou seja, foram quase 19 meses de invencibilidade.

Apesar do placar, engana-se quem achar que o Union Berlin entregou uma vitória fácil. Após um primeiro tempo muito equilibrado, o RB Leipzig só foi abrir o placar aos cinco minutos da etapa complementar, quando Simons arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes.

O Union Berlin dava mostras de que buscaria o empate, mas tudo mudou aos 18, após Volland ser expulso. Com um jogador a mais, o RB Leipzig sobrou e foi fatal. Aos 39, Sesko recebeu dentro da área e ampliou o marcador. O próprio atacante deu números finais ao embate, aos 41, em uma bela cabeçada.

Ainda neste domingo, Eintracht Frankfurt caiu para o décimo lugar, com cinco pontos, ao empatar com o Colônia, 14º colocado, por 1 a 1, dentro de casa. O time visitante somou seu primeiro ponto no torneio.