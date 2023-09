Setlist de Luísa Sonza no The Town 2023: veja quais músicas ela vai cantar no show

Luísa Sonza, que acaba de lançar o álbum Escândalo Íntimo, é o assunto do momento. Prestes a estrear uma nova turnê, a cantora será uma das atrações do megafestival The Town, neste domingo, 3; com um show no maior palco do evento, ela contou ao Estadão que fará uma apresentação "dançante, de BPM alto".

"Show completamente diferente, tema novo, Luísa nova, até meu cabelo é novo", adiantou a artista.

O show de Luísa é o primeiro do palco Skyline e começa às 16h05. O repertório, que já foi parcialmente vazado pela própria artista, terá vários de seus sucessos, como Melhor Sozinha e SentaDONA. Além disso, um detalhe chamou a atenção: a parceria Penhasco2, com Demi Lovato, artista que se apresentará no festival no mesmo final de semana. Para os fãs, a presença da música no setlist pode indicar um encontro no palco.

Setlist de Luísa Sonza no The Town

Escândalo Íntimo (palpite dos fãs; não está claro na imagem)

Carnificina

Mulher do Ano

Hotel Caro

Campo de Morango

Café da Manhã

Braba

Mamacita

Surreal

Penhasco 2

Principalmente Me Sinto Arrasada

Dona Aranha

Anaconda

Toma

Cachorrinhas

Melhor Sozinha

Chico (palpite dos fãs; não está claro na imagem)

Luísa Manequim

Atenção

SentadONA

Modo Surto

Lança Menina