Times da região se despedem da Copa Paulista com derrota

Três clubes do Grande ABC encerraram na manhã deste domingo (03) suas participações na Copa Paulista. Já eliminados, Santo André, EC São Bernardo e São Caetano entraram em campo pela 10ª e última rodada da competição e foram derrotados.

No Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Ramalhão perdeu para o São José pelo placar de 2 a 0 e ficou na quarta colocação do Grupo 3, com 10 pontos, atrás de Portuguesa, São José e Portuguesa Santista. O jogo contou com poucas emoções e chances de gol. Já classificado mas com chance de ser o líder do grupo, o São José foi ao Brunão com força máxima. Mas o Ramalhão dificultou a vida da Águia do Vale, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São José foi para cima e conseguiu furar a barreira andreense, primeiro com Nicholas, aos 10 minutos, e depois com Caio, aos 41.

O EC São Bernardo, do técnico Renato Peixe, foi ao Litoral enfrentar a Portuguesa Santista, no Estádio Espanha. O Cachorrão começou bem o campeonato, vencendo as duas primeiras partidas, mas não consegiu manter a sequência e vem de impressionates sete derrotas consecutivas. A equipe foi derrotada por 1 a 0, com gol de Anderson, aos oito minutos do segundo tempo, e encerrou sua participação na Copa Paulista na vice-lanterna do grupo, com seis pontos.

Já o São Caetano, que tem Axel como técnico, teve o desafio de ir ao Canindé e encarar a líder Portuguesa, dona da melhor campanha da primeira fase. O Azulão, que utilizou a equipe Sub-20 em toda a competição, foi derrotado por 2 a 0 e terminou na lanterna do grupo, com quatro pontos. Os dois gols da Lusa foram marcados por Pedro Bertoluzo, o primeiro aos sete minutos de jogo e o segundo aos 24.