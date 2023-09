Anitta posa com blusa de suposto novo affair após especulações de romance

Está rolando? Após algumas especulações de que Anitta estaria vivendo um novo affair depois de Simone Susinna, a cantora apareceu nos Stories do Instagram na madrugada deste domingo, dia 3, usando uma blusa de time com o nome do jogador mexicano Kevin Àlvarez.

O atleta, em questão, seria supostamente a nova aposta de Anitta, já que seu relacionamento com o ator de 365 dias não foi para frente. Na semana passada, inclusive, a artista foi vista ao lado de Àlvarez durante um jantar no México, aumentando os boatos de romance. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a cantora chegou a revelar que tinha um passeio planejado para realizar no país.

Apesar de não falar muito sobre a vida amorosa, Anitta, que participou do programa Altas Horas no último sábado, dia 2, afirmou que ainda pretende arrumar um namorado antes do ano acabar:

? Vou arrumar um boy que preste porque o último era golpe. Um tá bom, prestando tá ótimo, pode ser até meio, só prestar já está bom.

Vale lembrar que a cantora e o ator Susinna ficaram juntos por um tempo, mas acabaram terminando.